Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 novembre 2023

Questa sera, venerdì 10 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sul giallo di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate, a Rimini, lo scorso 3 ottobre, e ritrovata cadavere nel garage del proprio condominio. Una questione di denaro o di rancore è forse all’origine della morte della donna? La polizia indaga nei segreti di famiglia.

Al centro della puntata, anche la vicenda di Monia Bortolotti, la ragazza di 27 anni, accusata di aver ucciso i suoi due figli: una bimba di 4 mesi morta nel 2021 e un maschio di 2 mesi nel 2022. Li avrebbe soffocati perché non sopportava il loro pianto. Lei, intanto, professa da sempre la sua innocenza e dichiara: ‘quei bimbi erano i miei gioielli’. A Quarto Grado, inoltre, restano confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 10 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.