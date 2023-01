Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 gennaio 2023

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 12 dicembre 2022

Questa sera, lunedì 9 gennaio 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 9 gennaio 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Con reportage, cifre e interviste esclusive, la puntata di oggi – 9 gennaio – si occuperà anche degli sviluppi da Bruxelles sull’inchiesta per corruzione ormai nota come Qatargate, dello scontro tra maggioranza di governo e Pd sullo spoils system, della nuova ondata di contagi da Covid in Cina e del dibattito aperto sui blitz – l’ultimo con vernice lavabile contro la facciata di Palazzo Madama – in nome dell’emergenza del cambiamento climatico.

Con la presenza fissa di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi. Nicola Porro ospiterà in studio la terza carica dello Stato, il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Tra gli ospiti della puntata proprio il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi e il vaticanista Piero Schiavazzi si confronteranno sulla figura e sul pontificato di Benedetto XVI

E ancora: il deputato e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa, l’eurodeputata e vicesegretaria del Pd Irene Tinagli, il direttore generale dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani Francesco Vaia, l’esperta di Cina Giada Messetti, il sondaggista e sociologo Renato Mannheimer, il sociologo Luca Ricolfi, l’ecoattivista di Ultima Generazione Carlotta Muston, i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone, Hoara Borselli.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 9 gennaio 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.