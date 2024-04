Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 8 aprile 2024

Questa sera, lunedì 8 aprile 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 8 aprile 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di oggi si parlerà dell’attualità politica con le inchieste che travolgono il Pd in Puglia e Piemonte. Poi, con gli inviati della trasmissione si accenderanno i riflettori sugli insediamenti delle comunità rom in Italia. Infine, continua il viaggio nelle comunità islamiche in Italia, da Pioltello a Lodi. Partecipano al dibattito, tra gli altri, Paolo Mieli, Giovanna Vitale, Andrea Ruggieri, Fausto Biloslavo, Angelo D’Orsi, Hoara Borselli, Erasmo Palazzotto e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 8 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.