Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 4 marzo 2024

Questa sera, lunedì 4 marzo 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 4 marzo 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il congresso del Partito socialista europeo a Roma, il caso dei dossier contro i politici, gli assalti alla polizia a Torino e lo scontro politico. Nel corso della serata si torna a parlare anche di Green Deal dopo il via libera alla legge sul ripristino della natura. Partecipano al dibattito, fra gli altri, Paolo Mieli, Alessandro Sallusti, Emiliano Fittipaldi, Debora Serracchiani, Giulia Innocenzi, Mario Giordano e Filippo Facci.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 4 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.