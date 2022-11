Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 31 ottobre 2022

Questa sera, lunedì 31 ottobre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 31 ottobre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti di stasera ci sarà il neo ministro degli Esteri, ma anche vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, che affronterà un intervista faccia a faccia con Nicola Porro. Non sarà l’unico politico in studio, vedremo anche la vicepresidente del M5S alla Camera Vittoria Baldino; il deputato e responsabile Giustizia di FdI Andrea Delmastro Delle Vedove. Poi il sociologo Luca Ricolfi, l’ex presidente di Emergency Cecilia Strada, Marcello Veneziani, Federico Rampini, Candida Morvillo, Daniele Capezzone, Simona Branchetti, Gian Luca Pellegrini, Matteo Pucciarelli, Alessandro Rico e Hoara Borselli.

Da segnalare, un reportage dalla California, dove il governatore democratico Gavin Newsom sta investendo decine di miliardi per fermare le emissioni di anidride carbonica entro il 2045 e il racconto della manifestazione per la pace che si è svolta venerdì a Napoli, per iniziativa del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi sarà protagonista della pagina dedicata ai recenti attacchi a capolavori della pittura e al caso delle foto sexy che due influencer si sono scattate agli Uffizi davanti alla Nascita di Venere di Botticelli. Anche domani non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 31 ottobre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.