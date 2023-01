Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 gennaio 2023

Questa sera, lunedì 23 gennaio 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 23 gennaio 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della serata con reportage, cifre e approfondimenti, ci si occuperà anche degli sviluppi da Bruxelles sull’inchiesta per corruzione ormai nota come Qatargate. Inoltre, un focus sulla direttiva europea per le case green e sull’emergenza immigrazione con un’inchiesta sulle Ong e l’intervista in studio a Gaddur Hafed, ex ambasciatore in Italia e ministro del governo libico di Stabilità Nazionale.

Con la presenza fissa di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi. L’intervista al Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla riforma delle intercettazioni, da giorni al centro del dibattito politico da Nicola Porro. Parteciperanno al dibattito il senatore M5s Stefano Patuanelli, Riccardo Magi di +Europa, Matteo Ricci del Pd e i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Emiliano Fittipaldi, Daniele Capezzone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 23 gennaio 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.