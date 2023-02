Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 20 febbraio 2023

Questa sera, lunedì 20 febbraio 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 20 febbraio 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

L’ospite principale dalla puntata di stasera sarà il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. Al centro della puntata il caso degli anarchici e le manifestazioni a sostegno di Alfredo Cospito nelle piazze italiane. Insieme al direttore di Libero, Alessandro Sallusti, si parlerà del decreto del governo Meloni sul Superbonus edilizio. Con reportage, cifre e approfondimenti, ci si occuperà anche dello stop deciso dall’Unione europea alle auto diesel e benzina dal 2035. Una scelta green che rischia di mettere in crisi l’intero comparto dell’automotive. Inoltre, continua l’inchiesta sulla disforia di genere nei minorenni con le testimonianze e il racconto dei genitori. Parteciperanno al dibattito il deputato Fdi Gianfranco Rotondi, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, la deputata Pd Simona Bonafè, i giornalisti Emiliano Fittipaldi, Paolo Crepet, Federico Rampini, Monica Ricci Sargentini e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi. Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 20 febbraio 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.