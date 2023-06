Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 giugno 2023

Questa sera, lunedì 19 giugno 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 19 giugno 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera, lunedì 19 giugno, al centro della puntata di Quarta Repubblica, condotto in prima serata da Nicola Porro su Rete 4, l’intervista all’imprenditore più ricco del mondo, Elon Musk, a seguito della sua visita a Roma e un’intervista al ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, con cui si parlerà del futuro di Forza Italia a pochi giorni dall’addio a Silvio Berlusconi. Nel corso della serata, un focus sulla riforma della giustizia targata Carlo Nordio con l’abolizione del reato di abuso d’ufficio e la limitazione nell’utilizzo delle intercettazioni. Con reportage, cifre e approfondimenti, si parlerà anche del tema green con le opere bloccate dagli ambientalisti e le polemiche sulla decisione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in merito alla fascia verde della Ztl. Partecipano al dibattito Brando Benifei del Pd, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Nicola Procaccini di Fdi, Federico Rampini, Alessandro Sallusti, Italo Bocchino, Emiliana Alessandrucci e Daniele Capezzone. Non mancano le incursioni di Gene Gnocchi. Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 19 giugno 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.