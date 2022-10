Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 17 ottobre 2022

Questa sera, lunedì 17 ottobre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 17 ottobre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà di energia e l’emergenza che ne deriva. Vedremo anche un reportage dalla Slovenia da una centrale nucleare. Tra gli ospiti della puntata, ci sarà il leader della Lega Matteo Salvini, che è stato protagonista, con il suo partito nella settimana della nomina dei Presidenti delle Camere. Altro ospite previsto è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che si è fatto promotore di una manifestazione a Napoli, il 28 ottobre, per proporre un cessate il fuoco in Ucraina. Il faccia a Faccia della settimana sarà con Pupi Avati, che in questi giorni è al cinema con il film “Dante”. Tra gli altri ospiti: il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, i deputati Anna Ascani (Partito democratico) e Andrea Delmastro (Fratelli d’Italia), il consulente del settore energetico Antonio Rizzo, l’avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta, i giornalisti Paolo Del Debbio, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Hoara Borselli.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 17 ottobre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.