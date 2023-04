Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 17 aprile 2023

Questa sera, lunedì 17 aprile 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 17 aprile 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata le direttive green dell’Ue e le nuove misure del Governo contro gli “eco-vandali”. Spazio anche a un focus sui casi di malagiustizia con la storia di Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora. Con reportage, cifre e approfondimenti, si parlerà poi del giallo sul caso Artem Uss, l’imprenditore russo evaso con il braccialetto elettronico lo scorso marzo. E ancora, la vicenda del runner ucciso dall’orso in Trentino con la decisione del Tar di sospendere l’ordinanza di abbattimento. Parteciperanno al dibattito: Riccardo Magi, Edward Luttwak, Andrea Ruggieri, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Erasmo Palazzotto, Luigi Scordamaglia di Filiera Italia, Benedetta Scuderi e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi. Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 17 aprile 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.