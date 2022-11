Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 14 novembre 2022

Questa sera, lunedì 14 novembre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 14 novembre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Lo scontro tra Italia e Francia sui migranti sarà uno dei temi in primo piano questa sera. Nel corso della puntata, un approfondimento sarà dedicato – con documenti esclusivi – ai blitz degli ecoattivisti di “Ultima generazione” che da mesi attaccano opere d’arte e bloccano il traffico in nome della lotta al cambiamento climatico. Tra i servizi, un reportage dal Polesine, dove gli amministratori locali protestano contro la ripresa delle trivellazioni per estrarre gas dall’Adriatico, e un viaggio nella Florida del governatore repubblicano Ron DeSantis – rivale interno di Trump nella prossima corsa alla Casa Bianca -, che ha appena trionfato alle elezioni di Midterm puntando su taglio delle tasse e lotta all’immigrazione clandestina. Il “faccia a faccia” della settimana sarà con Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim.

Tra i tanti ospiti della serata: il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, la deputata e responsabile Esteri del Partito democratico Lia Quartapelle, l’eurodeputato Brando Benifei, il politologo Alessandro Campi, lo storico Angelo D’Orsi, il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, uno dei fondatori dei Verdi Paolo Cento, l’attivista per l’ecologia Giulio Giuli, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci (presidente Colap), Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Piero Sansonetti, suor Anna Monia Alfieri, Hoara Borselli, Daniele Capezzone e Alessandro Rico. Non mancheranno le opinioni di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 14 novembre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.