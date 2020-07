Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 13 luglio 2020

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 luglio 2020

Questa sera, lunedì 13 luglio 2020, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 13 luglio 2020, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Al centro del nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro, il rinnovo dello stato di emergenza e la proroga dei “poteri speciali” del premier Conte, un approfondimento sulle conseguenze della crisi economica post-Coronavirus e gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sulla sentenza della Cassazione che condannò in via definitiva Silvio Berlusconi. Nel corso della serata, ampio spazio alla tragedia delle imprese che il prossimo mese potrebbero essere costrette a licenziare e alle cause dei nuovi focolai di contagio e il conseguente blocco dei voli da tredici Paesi con la contestuale ripresa degli sbarchi dei migranti sulle coste siciliane.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 13 luglio 2020? Tra gli ospiti il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni (M5S), la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini, il responsabile Sicurezza nella segreteria del Pd Carmelo Miceli, l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza della Regione Toscana, Paolo Cento (Sinistra Italiana-Leu), l’infettivologo Matteo Bassetti, Bruno Vespa, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Piero Sansonetti, Claudia Fusani, Francesco Storace e Daniele Capezzone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 13 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

