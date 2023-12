Perché Quarta Repubblica oggi, 25 dicembre 2023, non va in onda: il motivo

Perché Quarta Repubblica oggi, lunedì 25 dicembre 2023, non va in onda su Rete 4? Ve lo diciamo subito: il motivo è abbastanza intuitivo essendo oggi il giorno di Natale. Il programma, viste le festività natalizie, si è quindi fermato e tornerà in onda già a gennaio con la seconda parte della stagione televisiva.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Quarta Repubblica non va in onda oggi, 25 dicembre 2023, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.