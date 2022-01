Quando le mani si sfiorano: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 27 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Quando le mani si sfiorano, film drammatico sentimentale del 2018 diretto da Amma Asante con George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Amandla Stenberg e Tom Goodman-Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Berlino, 1944. Leyna è una ragazza tedesca di razza mista che vive nella paura a causa del colore della sua pelle. Quando incontra Lurtz, il figlio di un importante ufficiale delle SS e membro della Gioventù hitleriana, i due si innamorano. Ma la loro relazione non ha futuro. Si tratta di una storia vera? La figura della giovane protagonista è ispirata a quella di una ragazza che la regista ha scoperto facendo ricerche sulla black history in Europa. “Continuavo a incontrare a questo termine, “bastardi della Renania”, che non mi piaceva – ha raccontato -. Continuava a uscire la foto di una bambina birazziale di forse 13 anni, in piedi tra le altre studentesse che Hitler avrebbe chiamato ariane, e continuava ad essere indicata con questa frase. Ho imparato che questi bambini camminavano sul filo del rasoio: non erano una chiara minaccia per Hitler nello stesso modo degli ebrei. La struttura di questa storia è venuta dalla comprensione delle regole che aveva creato per loro”.

Quando le mani si sfiorano: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Quando le mani si sfiorano, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Amandla Stenberg: Leyna

George MacKay: Lutz

Abbie Cornish: Kerstin

Christopher Eccleston: Heinz

Tom Sweet: Koen

Streaming e tv

Dove vedere Quando le mani si sfiorano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 27 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.