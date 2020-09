Qual è il primo distillato prodotto da Buckingham Palace | Domanda Milionario

Qual è il primo distillato prodotto da Buckingham Palace? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, martedì 22 settembre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario? A luglio 2020, inizla la produzione del gin ufficiale della Famiglia reale inglese. Il distillato ufficiale della Corona britannica nasce dalle erbe raccolte nel giardino di Buckingham Palace, che ospita circa 250 specie di piante. Inoltre, si racconta che il gin era tra gli alcolici preferiti della Regina Madre. Tra le 12 piante della ricetta troviamo la verbena odorosa, le bacche di biancospino, le foglie di alloro e dei gelsi. Una bottiglia di questo gin costa 40 sterline, circa 45 euro, ed è possibile ordinarlo tramite alcuni shop online o comprarlo nei punti vendita del Royal Collection Trust.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e in live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda oggi – 22 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

