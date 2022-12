Qua la zampa: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Qua la zampa è il film in onda questa sera, domenica 11 dicembre 2022, su Italia 1 dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 2017 del regista di Hachiko – Il tuo migliore amico, Lasse Hallstrom, basato sul romanzo Dalla parte di Bailey (A Dog’s Purpose) di W. Bruce Cameron. La storia, infatti, è raccontata dal punto di vista del cane, Bailey, un golden retriever affascinato dal rapporto tra uomo e cane e che cerca il senso della vita nell’arco di cinque decenni e diverse reincarnazioni. Ma di cosa parla Qua la zampa? Qual è la trama? E da chi è composto il cast? E dove vederlo in tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Ethan Montgomery è un bambino di otto anni che salva un cucciolo di cane, un golden retriever abbandonato in macchina per molte ore. Se non fosse arrivato Ethan, probabilmente per quel cane non ci sarebbe stato nulla da fare. Il bambino decide di chiamarlo Bailey e da quel momento diventano inseparabili. Il legame che si crea tra Ethan e Bailey è inossidabile, il cane rimarrà al suo fianco nei momenti più importanti della sua vita, dagli studi alle delusioni sportive, anche per il suo primo amore, Hannah.

Ethan è costretto a lasciare Bailey quando parte per l’università. Il cane in poco tempo si ammala e muore, ma nel corso degli anni lo spirito del cane si reincarna in altri cani: una femmina di pastore tedesco del Dipartimento di Polizia di Chicago, Ellie; un corgi di nome Tino e poi Duddy, un incrocio tra un pastore australiano e un San Bernardo. Proprio in quest’ultimo, Bailey avrà modo d’incrociare nuovamente la strada di Ethan, ormai adulto.

Qua la zampa, il cast del film

Chi vediamo nel cast di Qua la zampa? Nel film vediamo Dennis Quaid interpretare Ethan Montgomery da adulto, mentre la versione giovanile è interpretata da K.J. Apa. La versione infantile di Hannah è interpretata da Britt Robertson, mentre la versione adulta è interpretata da Peggy Lipton. Juliet Rylance interpreta Elizabeth Montgomery, mentre Luke Kirby interpreta Jim Montgomery. John Ortiz è Carlos, mentre Logan Miller è Todd.

Tv e streaming

Dove vedere il film Qua la zampa? Accendete Italia 1 domenica 11 dicembre 2022, in prima serata dalle ore 21:20. Il canale giovane Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 106 di Sky. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a MediasetPlay e sintonizzarsi sul canale di preferenza, tramite pc, smartphone e streaming. Vediamo ora il trailer ufficiale.