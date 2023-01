Perché Propaganda Live stasera non va in onda su La7: il motivo

Perché Propaganda Live stasera – venerdì 13 gennaio 2023 – non va in onda su La7? La puntata di oggi del programma condotto da Diego Bianchi che avrebbe sancito il ritorno in onda dopo la pausa per le feste è saltata ed è stata rimandata a venerdì prossimo, 20 gennaio. Il motivo è legato allo sciopero indetto, ma poi sospeso, dalla Rsu, Rappresentanza Sindacale Unitaria, di La7 inizialmente in programma per la giornata di oggi.

Nella nota diffusa alla stampa si leggeva che “i lavoratori di La7 hanno sempre dimostrato di avere le capacità professionali di adeguarsi ai diversi scenari di mercato nonostante le difficoltà degli ultimi anni” e che “si richiede pertanto all’Azienda l’introduzione di modalità lavorative in linea con i tempi che tengano conto della relazione tra lavoro e vita privata, i dovuti riconoscimenti professionali e la gestione di un clima aziendale positivo, fondamentale alla crescita dell’azienda stessa“.

La Rsu ricordava che “gli ultimi vari incontri con l’Azienda, che avevano per tema i livelli professionali, il premio di risultato, la flessibilità oraria e lo smart working, si sono conclusi con esito negativo” e ribadiva “che le nostre rivendicazioni sono la richiesta di trasformare concretamente le parole in azioni tangibili per mezzo di riconoscimenti professionali, miglioramento della qualità lavorativa e tramite un contributo economico una tantum per il quotidiano e straordinario impegno sostenuto nell’anno appena passato“.

Come detto, lo sciopero sarebbe stato cancellato nelle scorse ore. Per questo motivo si sono salvete le varie trasmissioni in diretta come Omnibus, Coffe Break, L’Aria che tira, Tagadà, ma anche Otto e mezzo e il TgLa7 diretto da Enrico Mentana. Chi invece è rimasto “impatanato” è stato appunto Propaganda Live che quindi stasera non va in onda. Al suo posto vedremo lo Speciale Eden – Un pianeta da salvare con Licia Colò.

