Propaganda live: anticipazioni, ospiti, come vederlo in streaming

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera, venerdì 25 ottobre 2019, alle ore 21,15 circa su La7. La scorsa puntata ha visto la partecipazione di grandi ospiti: Roberto Saviano e Sudan Archives. Diego e Pierfrancesco invece erano stati a Napoli a documentare la manifestazione dei lavoratori Whirlpool.

Anticipazioni e ospiti

Cosa offrirà la settima puntata? Quali saranno gli ospiti? Scopriamolo insieme!

Questa sera a Propaganda ritornano le inchieste e i reportage di Francesca Mannocchi, che sarà ospite in studio con un’intervista esclusiva a Bija, ex capo della guardia costiera di Zawhia, insieme a Nello Scavo, giornalista di Avvenire. Ci sarà poi la musica di Enrico Rava e Gianluca Petrella.

Seguirà il racconto di Diego e di Piefrancesco della manifestazione di sabato 18 ottobre in Piazza San Giovanni a Roma, che ha visto protagonisti gli esponenti politici di centro destra.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Naturalmente, anche stasera, come tutti i venerdì, in studio ci saranno gli ospiti fissi:

Marco Damilano, giornalista e direttore de l’Espresso. All’interno della trasmissione è protagonista dello “Spiegone Damilano”

Marco Dambrosio, “Makkox”, fumettista. Nel corso del programma disegna vignette proiettate sul grande schermo alle spalle di Diego. Makkox è anche l’autore dei “tutorial” che spiegano i fatti di attualità e del “Cartoon” a fine puntata, normalmente accompagnato da testi e musica.

Pierfrancesco Citriniti, videomaker. Accompagna Diego Bianchi durante tutti i suoi reportage e si occupa delle riprese e non solo.

Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa.

Paolo Celata, giornalista del Tg La7.

Memo Remigi, cantante. Da qualche puntata pure “influencer”, noto con pseudonimo “comoshapira”

La Propaganda orchestra, band che accompagna il programma per l’intera puntata. Alla chitarra Roberto Angelini, alle tastiere Daniele Rossi, al basso Gabriele Lazzarotti, alla batteria Fabrizio Fratepietro, alla tromba Giovanni Di Cosimo, al sax Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

Lo “Spiegone Damilano”: all’inizio di ogni puntata, Marco Damilano riassume le vicende salienti della settimana.

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Come vedere Propaganda Live in streaming

Propaganda live va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. O, se preferite, sul canale 507 in HD.

Le trasmissioni sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.

Potrebbero interessarti Pamela prati torna in tv a Domenica In: “Qui tra poche ore finirà tutto” Ghost Rider – Spirito di vendetta, la trama e il finale del film Ghost Rider Spirito di vendetta, il film con Nicolas Cage: trama, cast e streaming

Mirko Matteucci, in arte Missouri 4, rompe il silenzio social e spiega al pubblico cosa è successo con Propaganda Live | VIDEO