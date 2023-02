PrimaFestival Sanremo 2023, l’appuntamento quotidiano su Rai 1 sul Festival: conduttori e ospiti, anticipazioni, a che ora, orario, durata, quante puntate, streaming

Il PrimaFestival è la striscia quotidiana in onda su Rai 1 che anticipa l’inizio delle cinque serate del Festival di Sanremo 2023, condotto per il quarto anno consecutivo da Amadeus. Un’occasione per iniziare a respirare l’atmosfera del Teatro Ariston e scoprire retroscena e curiosità su questa 73esima edizione. Non mancheranno poi grandi ospiti, tra cui i cantanti in gara a Sanremo 2023. Un appuntamento della durata di circa 10 minuti quello con il PrimaFestival 2023, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, che ci accompagnerà dal 4 febbraio 2023 fino alla finalissima di sabato 11 febbraio. I conduttori di quest’anno sono Andrea Delogu, affiancata da Jody Cecchetto e gli Autogol. Di seguito tutte le informazioni sul Prima Festival.

Conduttori

Come detto, a condurre il PrimaFestival 2023 è Andrea Delogu, ormai conduttrice e speaker radiofonica molto apprezzata ed esperta. “Col tempo avrò abbastanza pubblico per meritarmi quel palco. Quando Amadeus mi ha chiamato sono saltata di gioia”, ha dichiarato. Il PrimaFestival partirà il 4 febbraio con una striscia di una decina di minuti subito dopo il Tg1 delle 20 e prima dei Soliti Ignoti (fino al 6 febbraio) o prima della diretta della serata di Sanremo 2023 da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. Scopriremo così curiosità e anticipazioni sul Festival, oltre a interviste ai protagonisti.

Delogu, insieme agli Autogol e a Jody Cecchetto, in diretta dal Glass Studio del Teatro Ariston, condurrà un vero e proprio notiziario con le ultimissime dal Festival. Lo stile e la forma, infatti, saranno proprio quelli urgenti e incalzanti del giornalismo all-news. “Il festival parla a tutti. Noi cercheremo di raccontarlo tutte le sere. Gli Autogol (Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli) hanno una loro cifra comica bella e chiara e poi c’è Jody Cecchetto, che ha fatto tanta radio e ha confidenza con i cantanti. Io sono la ‘conduttrice responsabile’, non mi dispiace”, ha raccontato.

La conduttrice ha vissuto la sua infanzia, fino a 10 anni, nella comunità di San Patrignano, luogo in cui si sono conosciuti i suoi genitori. Di quell’esperienza racconta di aver imparato molto, soprattutto la condivisione, il senso di comunità e il rispetto. Andrea Delogu oltre ad essere una speaker radiofonica molto amata ha condotto in tv programmi come Tonica, La vita in diretta Estate o Stracult. Inoltre ha già seguito per alcuni anni il Festival di Sanremo con Rai Radio 2. Attualmente è in tour con il suo spettacolo teatrale dal titolo 40 e sto.

Jody Cecchetto, classe 1994, è il figlio del produttore discografico Claudio Cecchetto. Anche lui speaker radiofonico e presentatore, è uno dei volti e delle voci di punta di RTL 102.5 e Radio Zeta, dedicata ai giovanissimi. Nel 2015 ha pubblicato un singolo ed ha recitato anche come attore in Alex & Co, Maggie & Bianca Fashion Friends, Non uccidere.

Gli Autogol invece è il trio formato da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli. Nati come Youtuber nel 2007, hanno pubblicato numerosi ed ironici video legati al mondo del calcio che sono diventati virali, in particolare attraverso le imitazioni dei grandi protagonisti del pallone. I tre sono anche diventati conduttori radiofonici e attualmente collaborano con Radio 2.

Saranno dunque loro ad accompagnarci dal 4 febbraio alla finalissima di sabato 11 con il PrimaFestival Sanremo 2023. Sarà dunque un’occasione per raccogliere anteprime, indiscrezioni e curiosità sulla kermesse. Non mancheranno divertenti sketch e siparietti tra i conduttori del PrimaFestival e i cantanti in gara, alle prese con le prove, e con lo stesso Amadeus. Un trio inedito alla conduzione, dopo quello che lo scorso anno ha visto protagonisti Ciro Priello, Paola Di Benedetto e Roberta Capua.

PrimaFestival 2023: orario, durata, quante puntate

La striscia di anteprima di Sanremo 2023 va in onda dunque dal 4 all’11 febbraio 2023, su Rai 1 dalle 20.35 alle 20.45 circa. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del Festival della durata di circa 10 minuti, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Un modo per scoprire anteprime, momenti esilaranti, sketch comici e chicche esclusive. Si tratta di uno spazio importante anche per lo sponsor del Festival che può così mettersi in mostra in una fascia oraria molto pregiata. Lo scorso anno si era valutata l’idea di eliminare il PrimaFestival e far partire la kermesse subito dopo il Tg1, ma evidentemente non sarà così e potremo gustarci il PrimaFestival Sanremo 2023.

PrimaFestival Sanremo: la storia

Il PrimaFestival è ormai una tradizione, sebbene recente: è dal 2017, infatti, che va in onda prima dell’inizio di ogni serata e subito dopo l’edizione della sera del Tg1, la quotidiana striscia di anteprima con interviste, anticipazioni e gag. Nel 2017, il programma è stato condotto da Federico Russo, Tess Masazza e Herbert Ballerina dalla Sala Biribissi del Casinò di Sanremo; nel 2018 la conduzione è stata a due: Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto. Dal 2019, la striscia si sposta sul red carpet del Teatro Ariston e la conduzione è passata a Simone Montedoro e Anna Ferzetti. Nel 2020, i conduttori sono tornati a essere in tre: Ema Stokholma e Gigi e Ross. Nel 2021 spazio a Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus), Valeria Graci e Giovanni Vernia. Lo scorso anno Ciro Priello, Paola Di Benedetto e Roberta Capua.

Streaming e tv

Dove vedere PrimaFestival Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? L’anteprima al Festival, come detto, va in onda dal 4 febbraio 2023 alle ore 20,35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere lo show in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.