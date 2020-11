Preferisco il Paradiso: il cast del film con Gigi Proietti

Questa sera, 3 novembre 2020, alle ore 21,20 va in onda Preferisco il Paradiso, film con Gigi Proietti (scomparso ieri all’età di 80 anni) che racconta la storia di San Filippo Neri. Ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gigi Proietti: San Filippo Neri

Francesco Salvi: Persiano Rosa

Roberto Citran: Cardinal Capurso

Sebastiano Lo Monaco: Principe Nerano

Francesca Chillemi: Ippolita

Elisa Felice: Ippolita bambina

Antonio Silvestre: Michele

Josafat Vagni: Mezzapagnotta

Mariano Matrone: Mezzapagnotta bambino

Francesca Antonelli: Zaira

Niccolò Senni: Pierotto

Adriano Braidotti: Alessandro

Francesco Grifoni: Aurelio

Toni Mazzara: Galiotto

Jesus Emiliano Coltorti: Camillo

Paolo Paoloni: Papa Gregorio XIII

Sergio Fiorentini: Papa Sisto V

Giulia Salerno: Giovannina

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Preferisco il Paradiso ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Inoltre su RaiPlay è online “Addio al Maestro”, l’omaggio della piattaforma Rai a Gigi Proietti, scomparso all’età di 80 anni. Tra le fiction che il suo pubblico potrà rivedere su RaiPlay tutte le stagioni de “Il Maresciallo Rocca” e “Una pallottola nel cuore” oltre che “Mai storie d’amore in cucina”, “L’ultimo Papa re” e “Italian Restaurant” dell’Archivio Teche. Tra i film su RaiPlay “Febbre da Cavallo”, “Tutti al mare”, “La Tosca”, “L’eredità Ferramonti”, “Gli ordini sono ordini”, mentre tra i contenuti delle Teche Rai sono disponibili “Fatti e fattacci”, “Attore e amore mio”, “Sabato sera dalle nove alle dieci”, Giochiamo al varieté”, “Il circolo Pickwick”. Infine, una collezione di video con interviste e partecipazioni televisive del grande artista.

