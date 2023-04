Perché Pomeriggio 5 (cinque) oggi – 10 aprile – non va in onda: il motivo e quando torna

Perché Pomeriggio 5 (Cinque), il programma condotto da Barbara D’Urso in onda il pomeriggio su Canale 5, oggi – lunedì 10 aprile 2023 – non va in onda? Ve lo diciamo subito: il programma nelle prossime ore non sarà trasmesso per scelta di Mediaset dato il giorno di festa, Pasquetta. Del resto, per chi la segue potrebbe addirittura essere di sollievo saperlo in quanto, tempo permettendo, la maggior parte delle persone sarà impegnata nella tradizionale gita fuori porta. Al suo posto vedremo un film della collana di Rosamund Pilcher: “Incontro con il passato”.

Nel film, Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, anche lui avvocato di successo, e rampollo di una famiglia altolocata. Ma Oscar non sa che Sienna è ancora legalmente sposata con Tyler, suo primo amore, che non ha mai voluto concederle il divorzio. Decisa a piegare Tyler a qualsiasi costo, Sienna parte per la Cornvaglia. Qui ritrova dopo anni i suoi genitori, due ex hippy con uno stile di vita ecologista. Ma soprattutto, deve fare i conti con il passato e il rancore per Tyler, che l’aveva tradita con Naomi, la sua migliore amica.

Quando torna

Quando torna Pomeriggio 5 (Cinque) su Canale 5? I fan del programma Mediaseto possono stare tranquilli: la prossima puntata sarà trasmessa già domani, martedì 11 aprile 2023. Tutto salvo ulteriori cambi di programmazione.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Pomeriggio 5 (cinque) oggi – lunedì 10 aprile 2023 – non va in onda, ma dove vedere o rivedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Tutte le puntate della serie tv vengono trasmesse dal lunedì al venerdì alle ore 17,25 su Canale 5. E’ possibile seguire tutto (o rivedere tutto) anche in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.