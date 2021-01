Point Break – Punto di rottura: tutto quello che c’è da sapere sul film

Point Break – Punto di rottura: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 1 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Point Break – Punto di rottura, film del 1991 diretto da Kathryn Bigelow, il cui titolo si riferisce ad un termine del gergo surfistico. Ma di cosa parla? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una banda di quattro rapinatori assalta da più di tre anni le banche della contea di Los Angeles: la loro caratteristica è di avere il volto nascosto dalle maschere di gomma raffiguranti quattro ex presidenti (Johnson, Nixon, Carter, Reagan). L’FBI, che non è mai riuscita a risalire alla loro vera identità, è sulle loro tracce senza però avere nessun elemento concreto. Alla sezione di Los Angeles giunge il giovane agente speciale Johnny Utah che viene messo in coppia con Angelo Pappas, un anziano professionista e veterano del Vietnam, che ha una teoria: i “rapinatori-ex presidenti” sono surfisti che con le rapine – che realizzano solo in estate – finanziano la loro vita libera, così da potersi trasferire durante l’inverno in giro per il mondo, alla ricerca delle località con il clima e le onde migliori. Johnny segue la teoria del suo compagno e si infiltra nel mondo del surf…

Point Break: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Point Break – Punto di rottura, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Patrick Swayze: Bodhi

Keanu Reeves: Johnny Utah

Gary Busey: Angelo Pappas

Lori Petty: Tyler Endicott

John C. McGinley: Ben Harp

James LeGros: Roach

Lee Tergesen: Rosie

John Philbin: Nathaniel

Bojesse Christopher: Grommet

Julian Reyes: Alvarez

Daniel Beer: Babbit

Chris Pedersen: Bunker Weiss

Vincent Klyn: Lupton “Warchild” Pittman

Anthony Kiedis: Tone

Dave Olson: Archbold

Tom Sizemore: Agente Dea Deets (non accreditato)

Streaming e tv

Dove vedere Point Break – Punto di rottura in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 1 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

