Pinocchio: trama, cast e streaming del film del 2019

Questa sera, domenica 1 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Pinocchio, film fantastico del 2019 co-scritto, diretto e co-prodotto da Matteo Garrone. La pellicola è basata sul romanzo per ragazzi di Carlo Collodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mastro Geppetto, un povero falegname, vedendo che nella sua città è arrivato il teatro delle marionette di Mangiafuoco, decide di costruirsi un burattino di legno per guadagnarsi da vivere tenendo spettacoli. Si dirige quindi dall’amico Mastro Ciliegia per chiedergli un pezzo di legno da lavorare. Ciliegia, spaventato da un tronco dotato di vita propria, lo dona a Geppetto. Quest’ultimo inizia a costruirsi la marionetta, che chiama Pinocchio. Geppetto, durante la lavorazione, si accorge che Pinocchio è vivo e senziente e decide di tenerlo come un figlio, ma il burattino inizia a correre fuori e torna a casa mentre Geppetto lo sta ancora cercando. Il Grillo Parlante, coinquilino di Geppetto, tenta di aiutare Pinocchio dandogli dei consigli, ma il burattino gli lancia contro un martello per zittirlo.

Quando Geppetto torna a casa trova Pinocchio con i piedi bruciati dal fuoco. Dopo averglieli ricostruiti, Geppetto vende la sua giacca per poter comprare a Pinocchio un libro di scuola. Il burattino, colpito da tale sacrificio, si avvia verso la scuola ma le sue buone intenzioni vengono sbarrate dal teatro dei burattini, per cui vende il libro per comprarsi il biglietto. Nel teatro, Pinocchio viene invitato sul palco dalle marionette, anche loro vive e senzienti, impazienti di conoscere il loro nuovo fratello. Poco dopo però, arriva il burattinaio Mangiafuoco, arrabbiato poiché il suo spettacolo sia andato a monte. Mangiafuoco rinchiude Pinocchio nel suo carrozzone con l’intenzione di usarlo come legna da ardere, ma Pinocchio supplica il burattinaio di lasciarlo libero. Mangiafuoco decide di lasciar andare Pinocchio e gli dona cinque monete d’oro da dare a Geppetto.

Il giorno dopo, Pinocchio torna a casa, ma lungo la strada incontra il Gatto e la Volpe, subito attirati dalle monete. I due lestofanti gli suggeriscono di provare a seminarle nel Campo dei miracoli, un luogo dove germoglieranno in un albero pieno zeppo di soldi. Pinocchio si lascia accompagnare dai due al Campo dei miracoli, situato nel Paese dei Barbagianni. A questo punto i tre si fermano a mangiare ad un’osteria a spese di Pinocchio e, dopo essersi messi d’accordo per riprendere il cammino a mezzanotte, il Gatto e la Volpe si separano dal burattino con una scusa. Pinocchio riprende il cammino da solo e, ignorando gli avvertimenti del Grillo Parlante, si avventura nel bosco dove viene attaccato da due briganti incappucciati (il Gatto e la Volpe travestiti). Pinocchio nasconde le rimanenti quattro monete in bocca e inizia a scappare, ma viene acciuffato e impiccato a un albero.

Pinocchio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Pinocchio, il film di Matteo Garrone del 2019, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Federico Ielapi: Pinocchio

Roberto Benigni: Geppetto

Rocco Papaleo: Gatto

Massimo Ceccherini: Volpe

Marine Vacth: Fata Turchina (adulta)

Gigi Proietti: Mangiafuoco

Alida Baldari Calabria: Fata Turchina (bambina)

Alessio Di Domenicantonio: Lucignolo

Maria Pia Timo: Lumaca

Davide Marotta: Grillo Parlante/Marionetta Pantalone/Coniglio n. 1

Paolo Graziosi: Mastro Ciliegia

Massimiliano Gallo: Corvo/direttore del circo/Mastino n. 1

Gianfranco Gallo: Civetta/Mastino n. 2/Medoro

Teco Celio: Giudice Gorilla

Enzo Vetrano: Maestro

Nino Scardina: Omino di burro

Maurizio Lombardi: Tonno

Guillaume Delaunay: Circense (l’uomo più alto del mondo)

Giuliano Del Taglia: Circense (l’uomo più piccolo del mondo)/Marionetta Diavolo

Domenico Centamore: Giangio

Gigio Morra: Moreno (l’oste nella scena con Geppetto)

Mauro Bucci: Remigio (vicino di casa di Geppetto)

Sergio Forconi: Cecconi (venditore)

Luisa Ragusa: Marionetta Colombina/Coniglio n. 2

Massimo Viafora: Marionetta Gendarme

Claudio Gaetani: Marionetta Arlecchino

Giovanni Iovino: Marionetta Pulcinella/Coniglio n. 3

Betty La Padula: Marionetta Gianduja/Coniglio n. 4

Aldo Marinucci: Marionetta Gendarme

Ciro Petrone: Banditore di Mangiafuoco

Barbara Enrichi: Barbara (vicina di casa di Geppetto)

Pietro Fornaciari: Custode della scuola

Stefano Martinelli: Pescatore

Streaming e tv

Dove vedere Pinocchio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 1 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.