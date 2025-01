Pino Daniele – Il tempo resterà: anticipazioni, cast e streaming

Questa sera, sabato 4 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Pino Daniele – Il tempo resterà, documentario diretto da Giorgio Verdelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Un viaggio attraverso la musica, i concerti e la vita del grande artista partenopeo con una straordinaria serie di immagini, testimonianze e performance musicali. Un ritratto inedito del cantautore, che vuole raccontare il suo rapporto intimo e profondo con la città di Napoli e la sua capacità di essere un artista apprezzato a livello… Nel documentario vedremo personaggi come Enzo Biagi, Selif Keita, Ezio Bosso, Gaetano Daniele, Fiorella Mannoia, Rosalino Cellamare, Eros Ramazzotti, Francesco De Gregori, Rosario Iermano, Enzo Gragnaniello e tanti altri.

Streaming e tv

Dove vedere Pino Daniele – Il tempo resterà in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – sabato 4 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.