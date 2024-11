Piccoli brividi: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 1 novembre 2024, alle ore 21,40 su Italia 1 va in onda Piccoli brividi (Goosebumps), film del 2015 diretto da Rob Letterman. La pellicola, con protagonista Jack Black, non è l’adattamento cinematografico diretto di uno dei libri di Piccoli brividi, serie di romanzi brevi scritta da R. L. Stine, che compare nel film in un piccolo cameo, ma racconta di un universo il cui protagonista è lo stesso Stine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la morte del padre, l’adolescente Zach Cooper e sua madre Gale si trasferiscono da New York a Madison, nel Delaware, mentre a tentare di aiutarlo è la sua zia materna Lorraine Gale. Stabilitosi nel quartiere, Zach incontra la sua giovane e affascinante vicina di casa Hannah, il cui padre iperprotettivo, misantropico, solitario, ambiguo e misterioso gli dice di stare lontano.

La mattina dopo al liceo locale dove Gale viene presentata come la nuova vice preside, Zach fa amicizia con Champ, un giovane studente paranoico ma amichevole. Quella sera, Hannah invita Zach in un parco di divertimenti abbandonato che lei conosce bene, dove si conoscono meglio. Al ritorno a casa, il padre di Hannah lo avverte di nuovo di stare lontano, o succederanno cose brutte.

Più tardi, Gale deve supervisionare un ballo scolastico, lasciando Zach con sua zia Lorraine. Temendo che Hannah sia in pericolo, Zach inganna suo padre facendolo andare alla stazione di polizia mentre lui e Champ entrano in casa sua. Trovano uno scaffale con numerosi manoscritti chiusi a lucchetto, ognuno dei quali cataloga le vecchie storie dei Piccoli brividi. In risposta alla curiosità di Champ, Zach apre un libro, intitolato Il mostro delle nevi a Pasadena, e il mostro titolare della storia emerge da esso e fugge. Con l’aiuto di Hannah, rintracciano l’abominevole uomo delle nevi su una pista di pattinaggio locale dove appare il padre di Hannah e lo imprigiona nuovamente nel manoscritto.

Lo strampalato padre di Hannah rivela involontariamente di essere Robert Lawrence Stine, il celebre autore della serie di libri per ragazzi Piccoli brividi. L’uomo rivela che tiene a bada i mostri che ha creato imprigionandoli nelle pagine dei suoi libri: inizialmente ha scritto le storie per far fronte ai ragazzini che lo deridevano quando soffriva di allergie tali da rimanere rinchiuso in casa. Allora, preso dalla collera e dal rancore, inventò i mostri dei suoi libri come suoi “amici immaginari” e per terrorizzare i lettori, ma un giorno le sue creature sono diventate reali; per proteggere il mondo e sé stesso dalle sue creature decise di chiudere a chiave tutti i suoi libri.

Piccoli brividi: il cast

Abbiamo visto la trama di Piccoli brividi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jack Black: R. L. Stine

Dylan Minnette: Zach Cooper

Odeya Rush: Hannah Fairchild / Hannah Stine

Ryan Lee: Champ

Amy Ryan: Gale Cooper

Jillian Bell: Lorraine Cooper

Halston Sage: Taylor

Ken Marino: coach Carr

Steven Krueger: Davidson

Timothy Simons: Miles

R. L. Stine: signor Black

Avery Jones: Slappy il pupazzo

Streaming e tv

Dove vedere Piccoli brividi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 1 novembre 2024 – alle ore 21,40. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.