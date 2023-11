Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 9 novembre 2023

Questa sera, giovedì 9 novembre 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 9 novembre 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di questa sera si parla di guerra in Medio Oriente e dell’assedio israeliano a Gaza; della soluzione albanese di Meloni sui migranti e dei progetti di riforma costituzionale del centrodestra. Tra gli ospiti, l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi; il Presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti; Moni Ovadia e Riccardo Pacifici; Christian Raimo e Viola Ardone; i giornalisti Carmen Lasorella, Annalisa Chirico, Claudio Cerasa, Federico Rampini, Antonio Padellaro e Francesco Specchia; il Deputato Marco Furfaro (Pd) e il costituzionalista Gaetano Azzariti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.