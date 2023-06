Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 8 giugno 2023

Questa sera, giovedì 8 giugno 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 8 giugno 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nei giorni scorsi sull’Emilia Romagna si è abbattuto un inferno d’acqua e fango. Il cambiamento climatico fa questo, ci colpisce tutti, e ci colpisce con i suoi paradossi. Con i suoi estremi. Insieme a periodi di siccità, dovremo abituarci ad allagamenti, frane e alluvioni, resi ancora più devastanti dai terreni prosciugati dal caldo anomalo. E da un altro fattore che, diversamente dalla crisi climatica, è poco globale e molto locale: l’incuria, l’assenza di manutenzione, le scelte politiche di chi ha abbandonato il territorio.

Fango è una puntata speciale di Piazzapulita che, attraverso i reportage realizzati dalla squadra di Corrado Formigli, racconta come la crisi climatica stia già impattando sul nostro Paese, mentre – inascoltato – si alza il grido degli attivisti. Appuntamento questa sera dalle 21.15 su La7.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.