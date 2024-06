Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 3 giugno 2024

Questa sera, lunedì 3 giugno 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 3 giugno 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In questa puntata, in onda eccezionalmente di lunedì, il programma si occupa dell’ultima corsa della campagna elettorale per le elezioni europee. Sullo sfondo, la guerra tra Ucraina e Russia e tra Israele e Palestina. Nel corso della puntata è proposta anche un’inchiesta dentro il mondo dei Pro Vita. Tra gli ospiti, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il Presidente del M5S Giuseppe Conte, il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri, lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari, e i giornalisti Paolo Mieli, Alessandra Sardoni e Francesco Specchia.

In tv e streaming

