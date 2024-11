Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 28 novembre 2024

Questa sera, giovedì 28 novembre 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 28 novembre 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la scioccante testimonianza di chi ha lavorato nelle terapie d’urgenza di Gaza. Cosa è davvero accaduto al riparo dagli occhi della stampa internazionale indipendente? Come sono morti i civili e quali sono i numeri reali del massacro? A Piazzapulita la denuncia dei medici americani in prima linea. Parteciperanno alla puntata: Gad Lerner; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri; la giurista dell’Università degli Studi di Milano Chantal Meloni; Roberto Fico (Movimento 5 Stelle); Chiara Appendino (Movimento 5 Stelle); la politologa della Columbia University Nadia Urbinati; il diplomatico Giampiero Massolo; lo scrittore Stefano Massini; Leo Gullotta; l’economista e Direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli e il giornalista Federico Rampini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.