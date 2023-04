Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 27 aprile 2023

Questa sera, giovedì 27 aprile 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 27 aprile 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

La puntata vedrà in primo piano lo scontro politico sul 25 aprile e il sostegno alla resistenza ucraina al centro del dibattito, senza dimenticare l’inchiesta in corso sulla comunità di recupero Shalom. Tra gli ospiti: Gad Lerner, il giornalista che da sempre si occupa di politica e di storia; Nathalie Tocci, direttore dell’Istituto Affari Internazionali; Ida Dominijanni, filosofa e critica letteraria; Massimo Ammaniti, psicanalista e neuropsichiatra infantile di fama internazionale.

Ci saranno inoltre Giuseppe Parlato, professore dell’Università Internazionale di Roma; Andrea Muccioli, uno dei figli del fondatore della Comunità di San Patrignano; Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage.it; Nunzia De Girolamo e la giornalista Cecilia Sala. Inoltre, Stefano Massini porterà un suo racconto letterario.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.