Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 25 maggio 2023

Questa sera, giovedì 25 maggio 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 25 maggio 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui un approfondimento sull’alluvione in Emilia Romagna e il successivo processo di ricostruzione e un’indagine esclusiva con immagini scioccanti delle condizioni di vita nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). I migranti si ritrovano sostanzialmente in prigione, tra violenze e somministrazione di psicofarmaci. Ospiti di Corrado Formigli lo scrittore Paolo Giordano, il politologo Giovanni Orsina, i giornalisti Italo Bocchino, Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Antonio Padellaro, Valentina Petrini e Nello Trocchia, insieme al sociologo Stefano Allievi.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.