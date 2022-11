Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 24 novembre 2022

Questa sera, giovedì 24 novembre 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 24 novembre 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli argomenti della puntata di oggi del programma condotto da Corrado Formigli, il caso Aboubakar Soumahoro con il diretto interessato che sarà in studio per un faccia a faccia con il conduttore per rispondere alle domande su questa vicenda e le altre questioni sollevate dalla stampa in questi mesi. Poi spazio ad altri temi come la manovra e le modifiche al reddito di cittadinanza.

Tra gli ospiti di Corrado Formigli per la puntata di stasera di Piazzapulita: il deputato Aboubakar Soumaoro; Elena Bonetti (Italia Viva); Alessandra Todde (M5S); Nunzia De Girolamo e i giornalisti Carmen La Sorella, Paolo Mieli e Antonio Padellaro. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.