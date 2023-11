Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 2 novembre 2023

Questa sera, giovedì 2 novembre 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 2 novembre 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera parteciperanno alla puntata la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; Michele Serra; il Presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti; i giornalisti Marianna Aprile, Francesco Borgonovo, Mario Calabresi e Francesco Specchia; il Deputato Alessandro Cattaneo (FI) e l’infettivologo Matteo Bassetti. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti. A Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la strage del campo profughi di Jabalya a Gaza. Le due sinistre su Israele e sulle riforme istituzionali. La seconda puntata dell’inchiesta sui pronto soccorso italiani.

