Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 19 gennaio 2023

Questa sera, giovedì 19 gennaio 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 19 gennaio 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano l’arresto di Matteo Messina Denaro, dopo 30 anni di latitanza. Le conseguenze e lo stato della lotta alle mafie in Italia. Si tornerà poi a parlare dell’inchiesta Lobby di Fanpage. Nel corso della puntata, inoltre, continuerà anche l’indagine giornalistica sul funzionamento del reddito di cittadinanza. Tra gli ospiti di Corrado Formigli di questa sera: il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi; il professore dell’Universita Bocconi di Milano Tito Boeri; i giornalisti Francesco Borgonovo, Francesco Cancellato, Massimo Giannini, Gaetano Pecoraro e Nello Trocchia; lo psichiatra Paolo Crepet; Alessandra Todde (M5S) e Nunzia De Girolamo. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

