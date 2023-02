Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 16 febbraio 2023

Questa sera, giovedì 16 febbraio 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 16 febbraio 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi della puntata di oggi, la crisi della sinistra dopo l’esito delle Regionali in Lombardia e Lazio. L’indagine sui malfunzionamenti dei centri per l’impiego nella gestione del reddito di cittadinanza. E ancora l’inchiesta sullo scandalo delle case degli enti venduti ai vip con maxi-sconto. Tra gli ospiti di oggi a PiazzaPulita di Corrado Formigli ci saranno: la candidata alla segreteria del Partito Democratico, Elly Schlein; la professoressa dell’Università di Torino Elsa Fornero; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo, Stefano Cappellini, Emiliano Fittipaldi ed Antonio Padellaro.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.