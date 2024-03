Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 19 marzo 2024 su Rai 3

Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 19 marzo 2024, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e servizi

La ricerca della felicità può passare anche per un farmaco? La diffusione degli psicofarmaci è in costante aumento in tutto il mondo, e il rischio che siano a disposizione anche senza prescrizione medica rende praticamente incontrollabile il traffico di queste sostanze. A parlarne con Duilio Giammaria saranno, fra gli altri, Leonardo Mendolicchio, psichiatra psicoterapeuta, Viola Ardone, docente e scrittrice e Maura Gancitano, filosofa e scrittrice.

Nel corso della trasmissione verrà trasmessa un’inchiesta della Bbc sulla “pillola della felicità”, il Prozac, primo antidepressivo di massa degli anni ’90, che rivela i gravi effetti collaterali, da uso prolungato. Le troupe “Petrolio”, invece, sono entrate nell’Ospedale Psichiatrico Universitario di Zurigo, dove un gruppo di ricercatori sta sperimentando gli effetti terapeutici delle sostanze psichedeliche, come ad esempio la psilocibina, completando poi il viaggio nel disagio psichico dei giovani a Mestre e a Sassari, con le storie di Noor e di Gabriele. Petrolio vi aspetta questa sera, 19 marzo 2024, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.