Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 12 marzo 2024 su Rai 3

Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 12 marzo 2024, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e servizi

L’obesità è diventato uno dei problemi di salute più diffusi del pianeta, una vera e propria epidemia che rischia di mettere in difficoltà anche i servizi sanitari. Oggi, un nuovo efficacissimo farmaco per il diabete, promette di risolvere per sempre i problemi di peso, e per questo il farmaco è diventato molto famoso e ricercato da star, attrici, vip e da chi vuole apparire più magro e di cui si è parlato molto ultimamente. A Petrolio Duilio Giammaria ne parla con l’immunologa Antonella Viola, lo psicologo Paolo Crepet, il professore Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto Mario Negri e Giulia Paganelli, fisiatra della Gimbe, per ragionare sugli usi corretti e scorretti dei farmaci e sull’ossessione per il corpo che travolge tantissime persone.

Una troupe di Petrolio si è recata in Danimarca, nel regno di Ozempic, e ha incontrato il professore Jens Juul Holst, uno dei massimi esperti di diabete, del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Copenaghen, dove l’effetto del successo del farmaco sta cambiando il reddito pro-capite e il paesaggio industriale di intere città. Qual è l’approccio giusto a questo farmaco? È un’opportunità o un abbaglio costoso e pericoloso per milioni di persone? Non mancano le testimonianze di chi affronta le difficoltà dell’obesità e del sovrappeso, che interessano quasi il 25 per cento degli italiani, e una candid camera esclusiva tra farmacie e dottori che somministrano tranquillamente l’Ozempic. Petrolio vi aspetta questa sera, 12 marzo 2024, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.