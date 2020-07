Perché The Resident 2 non va più in onda su Rai 1?

Complice il calo degli ascolti, Rai 1 ha deciso di sospendere la messa in onda in prima serata di The Resident 2. Il medical drama, giunto alla seconda stagione e già rinnovato per una terza negli Stati Uniti, è stato sospeso in casa Rai poiché l’esordio della scorsa settimana non ha portato i risultati sperati. In una stagione carente come quella estiva, dove i palinsesti sono costantemente rimpolpati di programmi e film in replica, The Resident era una boccata d’aria fresca con la sua avvincente seconda stagione e invece pare che la Rai manderà al suo posto un’ennesima fiction in replica (Sorelle, con Anna Valle). La prima puntata di The Resident 2, arrivata sulla Rai lo scorso martedì, aveva portato a casa soltanto 1.818.000 spettatori pari al 10% di share (che, considerando l’estate, non è pessimissimo). Per questo motivo, il primo canale di Viale Mazzini ha pensato di sospendere la messa in onda della serie televisiva, riproponendo invece la fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi. Finora le scelte della Rai potrebbero essere anche leggermente discutibili, considerando che il pubblico ha premiato alcune repliche – come Il giovane Montalbano, molto seguito – ma penalizzato tante altre, come Non dirlo al mio capo e Che Dio ci aiuti che non hanno riscosso proprio un grande successo in termini d’ascolti.

Tutto su The Resident 2: trama, cast, streaming

Quando tornerà in onda The Resident 2?

The Resident 2 è quindi stato messo in pausa. Non sappiamo ancora quando la Rai vorrà proporre la nuova stagione in tv, probabilmente opterà per la stagione autunnale/invernale, se troverà spazio. Di cosa avrebbe parlato la nuova puntata del medical drama? Pare che Conrad avrebbe dovuto gestire una grossa causa che l’avrebbe messo nella condizione di dover combattere per tenere la propria licenzia medica. La storia con Nic Nevin invece sarà tormentata da alcuni ostacoli che però non faranno altro che rinforzare il legame tra i due personaggi. Peccato che questa puntata non potremo vederla a breve. Toccherà aspettare una comunicazione ufficiale della Rai per capire quando andrà in onda la seconda stagione di The Resident.

