Perché Otto e mezzo oggi non va in onda: il motivo, sciopero La7, 17 gennaio 2023

Perché oggi Otto e mezzo non va in onda? Il programma di Lilli Gruber oggi – 17 gennaio 2023 – non viene trasmesse a causa di uno sciopero dei lavoratori di La7, inizialmente previsto per venerdì scorso, e poi attuato oggi. Per questo motivo oggi molte trasmissioni di La7 non sono andate in onda, come Tagadà, L’aria che tira, Omnibus e appunto Otto e mezzo. Lo sciopero è stato indetto dalla Rsu, Rappresentanza Sindacale Unitaria, di La7.

Una solidarietà espressa anche dal Cdr nei confronti dei lavoratori non giornalisti, “per chiedere all’azienda un giusto riconoscimento per lo sforzo profuso in questi anni, la stabilizzazione dei precari, un accordo sullo smart working e la flessibilità oraria, progetti e investimenti per lo sviluppo dell’emittente che – con il suo successo editoriale e grazie al lavoro di giornalisti e non giornalisti – contribuisce in modo decisivo ai risultati conseguiti dall’intero gruppo. Per questo motivo il Cdr de La7 accoglie con favore la proposta di un coordinamento con la RSU per affrontare i temi che sono stati posti e che in larga parte riguardano anche la redazione giornalistica. Nodi ineludibili per garantire a La7 una prospettiva di sviluppo e la giusta valorizzazione del lavoro di tutti”.

Nella nota diffusa alla stampa la scorsa settimana si leggeva che “i lavoratori di La7 hanno sempre dimostrato di avere le capacità professionali di adeguarsi ai diversi scenari di mercato nonostante le difficoltà degli ultimi anni” e che “si richiede pertanto all’Azienda l’introduzione di modalità lavorative in linea con i tempi che tengano conto della relazione tra lavoro e vita privata, i dovuti riconoscimenti professionali e la gestione di un clima aziendale positivo, fondamentale alla crescita dell’azienda stessa“.