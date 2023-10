Per Elisa – Il caso Claps: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 31 ottobre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Per Elisa – Il caso Claps, miniserie televisiva italiana diretta da Marco Pontecorvo con protagonisti Gianmarco Saurino e Rosa Diletta Rossi. La fiction, realizzata con la consulenza della famiglia Claps, è basata sul libro del 2012 Blood on the Altar dello scrittore e giornalista britannico Tobias Jones che racconta uno dei casi di cronaca nera più dibattuti: gli omicidi di Elisa Claps ed Heather Barnett. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Nel primo episodio della seconda puntata, la famiglia Claps riceve una richiesta di riscatto da parte di persone che sostengono di avere rapito la sedicenne. In realtà, si tratta di sciacalli. Gildo continua a ritenere che il responsabile della scomparsa di sua sorella sia Danilo Restivo. Così, decide di avere un faccia a faccia con il fidanzato della sorella di Restivo. L’uomo ammette che il giorno della scomparsa di Elisa, Danilo aveva un comportamento molto strano. Intanto, le indagini proseguono ed emergono incongruenze nelle dichiarazioni rese da Danilo Restivo, che viene arrestato e va a processo per false dichiarazioni. Ma la speranza della famiglia Claps di avere giustizia, si spegne presto. Il corpo di Elisa non si trova, gli inquirenti non possono portare avanti l’accusa nei confronti del sospettato e le indagini vengono chiuse. Gildo, disperato, lascia la fidanzata Irene perché non vuole rovinarle la vita con la sua lotta continua per la giustizia.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Per Elisa – Il caso Claps, Irene torna a Potenza e prova a riaprire un dialogo con Gildo. Ritrova un uomo che non ha mai smesso di cercare ossessivamente la verità per sua sorella. Gli presenta Don Marcello, con cui – dopo una diffidenza iniziale – nasce un rapporto di solidarietà e collaborazione. La procura di Salerno prende in carico le indagini sul caso Claps, ma l’assenza del corpo della sedicenne continua a rappresentare un ostacolo insormontabile per giungere alla verità. Gildo è sempre più demoralizzato. L’uomo ha un brutto incidente in moto. Dopo quell’episodio in cui ha rischiato di perdere la vita, decide di sposare Irene. I due, insieme a Don Marcello, fondano l’Associazione Penelope, con lo scopo di aiutare le famiglie delle persone scomparse.

