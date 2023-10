Pechino Express 2024: il cast ufficiale, tutte le coppie

Pechino Express sta per tornare. Manca sempre meno alla nuova edizione del particolare reality che andrà in onda su Sky nel 2024. A dimostrarlo anche l’annuncio del nuovo cast. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno Costantino Della Gherardesca, che avrà al suo fianco un “inviato” speciale: Fru dei The Jackal (con Aurora Leone ha formato l’indimenticata coppia degli “Sciacalli”, terzi classificati due anni fa). Esce di scena, almeno per il momento, Enzo Miccio.

Le 8 coppie percorreranno la “Rotta del Dragone”, che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, fra verdi risaie e vivissime culture dalla storia antica, attraversando la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos e infine concluderanno il proprio viaggio fra mare, templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka. Ma quali sono le otto coppie? Eccole:

Fabio ed Eleonora Caressa

Fabio Caressa è tra i telecronisti calcistici più seguiti e amati dal pubblico italiano. Dal 1999 è sposato con Benedetta Parodi, da cui ha avuto tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. Con lui gareggerà, come detto, la figlia Eleonora, detta “Leo”. La ragazza ha 19 anni e frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano.

Damiano e Massimiliano Carrara

Damiano Carrara, 38 anni, e Massimiliano, 36, sono originari di Lucca: sono fratelli unitissimi. Il primo ha qualche esperienza come bartender, il secondo è appassionato di pasticceria da quando ha solo 14 anni. Nel 2012 decidono di spostarsi in California dove aprono due pasticcerie, “Carrara Pastries”, che fin da subito riscuotono un grandissimo successo. La notorietà, per Damiano, arriva con la TV: negli USA diventa uno dei protagonisti di Food Network America. Nel 2017 approda in Italia, con un grande bagaglio di esperienza sulle spalle, che gli guadagna il posto di giudice a BakeOff Italia, e successivamente di Junior BakeOff.

Artem e Antonio Orefice

Artem e Antonio si sono conosciuti sul set della serie Mare Fuori: Artem interpreta Pino o Pazz, Antonio è Totò. Artem nasce in Ucraina nell’estate del 2000, a 10 anni si trasferisce in Italia e va a vivere ad Afragola (Napoli). Antonio Orefice, 28enne di Napoli, comincia a studiare recitazione a 6 anni, a 11 debutta con il musical Masaniello al Teatro Bellini della sua città.

Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

Paolo Cevoli, 65 anni, ed Elisabetta Garuffi sono sposati dal 1986. Hanno due figli, Giacomo e Davide, e tre nipotini. Paolo è un comico e attore italiano, nato da una famiglia di albergatori di Riccione. Nel 1990 partecipa al concorso per giovani comici “La Zanzara d’Oro” classificandosi terzo, e già nei mesi successivi partecipa diverse volte al Maurizio Costanzo Show. Nel frattempo, però, continua il suo lavoro “ufficiale”, diventa imprenditore e apre un locale che, in breve tempo, viene frequentato da diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Gino e Michele, i quali si accorgono del talento di Cevoli e, nel 2001, decidono di invitarlo a esibirsi allo Zelig di Milano. Elisabetta, riminese, 58 anni, è la quinta di sei sorelle. È una stilista di moda, una passione che ha fin da bambina, vedendo al lavoro della mamma Tosca, sarta della “bella gente” riminese.

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

Nancy Brilli, 59 anni, di Roma, inizia come attrice cinematografica da giovanissima, ma è solo quando viene scelta come protagonista della commedia musicale di Garinei e Giovannini Se il tempo fosse un gambero, nel 1986, che decide che quello sarà il suo lavoro. Da lì prende il via la carriera straordinaria di un’attrice capace di spaziare con successo dal cinema, alla tv e al teatro. Pierluigi Iorio, 52 anni di Napoli, è attore e regista che sviluppa la sua carriera prevalentemente a teatro, di cui è appassionato fin da bambino. Innamoratissimo della sua famiglia, ha valori d’altri tempi ma è anche una persona aperta e pratica, curiosa e pronta alla condivisione. Nancy e Pierluigi sono amici da 5 anni, si sono conosciuti nel 2018 in occasione di uno spettacolo teatrale.

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

Due leggende dello sport italiano. Kristian Ghedina, nato a Cortina d’Ampezzo 54 anni fa, è stato uno dei discesisti italiani più vittoriosi in Coppa del mondo di sci, nonché tra i migliori specialisti della sua epoca. Francesca Piccinini, 44 anni, di Massa Carrara, è una delle pallavoliste italiane più conosciute e amate. Nel 1993 anni debutta in serie A, nel 1995 in Nazionale, e con la maglia azzurra vince la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 1996 e quella ai Mondiali del 2002.

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono molto amiche. Maddalena è nata a Galatina, in provincia di Lecce, nel 1980, è una conduttrice televisiva, blogger, conduttrice radiofonica e showgirl. Ha raggiunto la notorietà come velina bionda di Striscia la notizia dal 1999 al 2002. Barbara, 42 anni di Napoli, ha una formazione in danza classica e recitazione ed esordisce in tv a 17 anni. Ha lavorato in programmi cult come Paperissima, Mai dire, Carabinieri e Quelli che il calcio. È mamma di due bambine, Margherita e Ludovica, avute con l’ex calciatore Fabiano Santacroce.

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi sono amiche da anni. Estefania nasce a Buenos Aires, in Argentina, nel 1995 e fin da ragazzina lavora come modella. Vince il titolo di Miss Universe Argentina e partecipa al programma Dancing with the stars. Arriva in Italia, partecipando prima a Scherzi a Parte poi all’Isola dei Famosi arrivando in finale. Nel corso degli anni è stata testimonial di numerosi brand. Antonella ha 25 anni ed è nata a Salerno. Modella e schermitrice, è laureata in Scienze Politiche. In pedana nel 2013 è stata campionessa d’Italia a squadre nella spada, quindi bronzo al Campionato Nazionale di spada femminile di categoria ed è entrata a far parte della Nazionale.