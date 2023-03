Pechino Express 2023: le anticipazioni (tappe e coppie) della terza puntata

Questa sera, giovedì 23 marzo 2023, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la terza puntata di Pechino Express 2023, la decima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dopo la prima eliminazione di Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, sono ancora otto le coppie che affronteranno questa nuova, entusiasmante ed estenuante tappa. I concorrenti, guidati dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, dovranno iniziare appunto raggiungendo in barca a remi il Tempio di Hanuman, una delle divinità più venerate e amate in India.

Da qui, tra la ricerca di passaggi in tuk-tuk, gli immancabili imprevisti e le difficoltà che li sorprenderanno lungo il percorso, le otto coppie rimaste in gara scenderanno fino al Forte di Chitradurga dove i primi ad arrivare firmeranno il Libro Rosso e si sfideranno nella prova immunità, che consisterà in una partita di “Kabaddi”, uno degli sport indiani più praticati.

A seguire le coppie potranno praticare lo Yoga, antichissima disciplina indiana, dopodiché non resterà che correre verso il tappeto rosso situato alle Chamundi Hill di Mysore, raggiungibili solamente attraverso un percorso pedonale composto da centinaia di gradini. Una volta raggiunto, Costantino ed Enzo leggeranno la classifica finale, con la busta nera che decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno.

Coppie

Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a Pechino Express 2023 su Sky Uno? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole: