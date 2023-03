Pechino Express 2023: le anticipazioni (tappe e coppie) della quarta puntata

Questa sera, giovedì 30 marzo 2023, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la quarta puntata di Pechino Express 2023, la decima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La quarta tappa porterà le coppie a viaggiare per ben 504 km alla scoperta degli stati indiani del Karnataka e del Kerala. Guidati dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i concorrenti partiranno da Mysore e giungeranno a Kumarakam. Dopo l’eliminazione di Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci” e Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”, le coppie che affronteranno questa nuova ed avventurosa tappa sono sette: Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi) “Le Attiviste”; Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”; Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”; poi Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”; e ancora Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; infine Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”.

Nel corso della quarta tappa i viaggiatori – provvisti solamente di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona in valuta locale – partiranno da Mysore alla volta di Nanjangud Suruchi, dove affronteranno la prima “piccante e speziata missione”, e poi in tutta fretta alla scuola Kerala Kalamandalam di teatro Kathakali.

A seguire, a Thrissur, le prime due coppie giunte al Libro Rosso si contenderanno l’immunità sul filo dell’equilibrio – nel vero senso della parola – con il leggendario “gioco degli elefanti”. Subito dopo gli altri concorrenti ricominceranno il viaggio verso Cochin, “la regina del mare d’Arabia” dove, dopo una notte in città, affronteranno un’ultima missione al Chellanam Fishing Harbour. Dopo sorprendenti peripezie e avventure insidiose, i concorrenti arriveranno e salteranno sul traguardo di puntataa Kumarakam, dove apprenderanno da Costantino ed Enzo la classifica finale e, leggendo la busta nera di Pechino Express, scopriranno se la tappa è eliminatoria o meno. Quali coppie potranno proseguire il viaggio nel Borneo Malese?

Coppie

Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a Pechino Express 2023 su Sky Uno? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole: