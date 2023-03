Pechino Express 2023: il cast (coppie di concorrenti) in gara

Quali sono le coppie (concorrenti, cast) in gara a Pechino Express 2023, il docu-reality giunto alla decima edizione e in onda su Sky Uno? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole:

Le attiviste: GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI

GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI Gli avvocati: ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI

ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI Gli Italo Americani: JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE

JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE Gli ipocondriaci: DARIO E CATERINA VERGASSOLA

DARIO E CATERINA VERGASSOLA Mamma e Figlio: MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA

MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA I Novelli sposi: FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA Le mediterranee: CAROLINA STRAMARE E BARBARA PREZJA

CAROLINA STRAMARE E BARBARA PREZJA I siculi: SALVATORE SCHILLACI E BARBARA LOMBARDO

SALVATORE SCHILLACI E BARBARA LOMBARDO Gli istruiti: MARIA ROSA PETOLICCHIO E ANDREA DI PIERO

Quante puntate

Abbiamo visto il cast (coppie) di Pechino Express 2023, ma quante puntate sono previste su Sky Uno? In tutto andranno in onda 10 puntate: la prima giovedì 9 marzo 2023; l’ultima (la finale) giovedì 11 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):