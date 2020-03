Pechino Express, la tappa della sesta puntata: Cina

PECHINO EXPRESS SESTA TAPPA – Qual è la nuova tappa di Pechino Express? L’adventure game di Rai 2, condotto da Costantino della Gherardesca, va in onda stasera, martedì 17 marzo 2020, con la sesta puntata, la cui ambientazione sarà di nuovo la Cina.

La sesta puntata (che coincide con la sesta tappa) di ‘Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente’ vede ai nastri di partenza sei agguerrite coppie di vip: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) e le Top (Ema Kovac e Dayane Mello).

Vediamo di seguito come si strutturerà questa sesta tappa di Pechino Express 2020.

Pechino Express 2020, la sesta tappa del programma: benvenuti in Cina, l’itinerario

La sesta tappa di Pechino Express rivedrà ancora una volta i concorrenti in Cina. Le sei coppie in gara dovranno percorrere 456 chilometri, con pochi soldi in tasca e senza alcun mezzo di trasporto. Dovranno partire da Kaili, un luogo perfetto per assistere allo spettacolo di canti e danze della tradizione locale. Situata nella provincia di Guizhou, questa città vanta una storia di oltre 2000 anni ed è formata da un grande centro con strade affollate. Oltre 80 gruppi Miao animano le tradizionali danze del posto, tra usi, costumi, abiti e acconciature. Il percorso li porterà poi nel villaggio di Baisha, nello Yunnan, dove si svolgerà la prova vantaggio. Chi vincerà l’immunità, non dovrà arrivare duramente all’ultima tappa della puntata, e cioè Longsheng, nota per le famose risaie a terrazza e anche per le fonti termali situate lungo il fiume Ailing.

Pechino Express vi aspetta con i suoi paesaggi questa sera, martedì 17 marzo 2020, dalle ore 21:20 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming Pechino Express

