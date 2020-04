Pechino Express, le coppie (concorrenti) in gara oggi

PECHINO EXPRESS 2020 COPPIE – Stasera, martedì 7 aprile 2020, va in onda Pechino Express. Alle ore 21,20 su Rai 2 verrà trasmessa la nona puntata del game show condotto da Costantino Della Gherardesca che vede 10 (4 dopo otto puntate) coppie viaggiare senza soldi per diversi paesi asiatici. Ma quali sono i concorrenti (le coppie) dell’ottava edizione di Pechino Express in gara oggi (nona puntata)? Vediamo insieme chi è rimasto e gareggerà per la vittoria di tappa.

Nella scorsa puntata, l’ottava (andata in onda il 31 marzo) non è stata eliminata nessuna coppia. La tappa infatti alla fine è risultata non eliminatoria. Nella tappa di oggi, 7 aprile 2020, correranno quindi 4 coppie. Quali? Eccole nel dettaglio:

Le Top: Dayane Mello e Ema Kovac

I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi

I Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi

Le collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni

Le coppie eliminate / ritirate

Quali sono le coppie eliminate da Pechino Express? Di seguito i concorrenti eliminati dopo cinque puntate di Pechino Express 8:

Padre e figlia: Marco Berry – Ludovica Marchisio ELIMINATI

I Gugalioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo ELIMINATI

Le figlie d’arte: Asia Argento e Vera Gemma RITIRATA

I palermitani: Annandrea Vitano e Claudio Casisa ELIMINATI

Gli inseparabili: Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori ELIMINATI

I sopravvissuti*: Vera Gemma e Gennaro Lillio ELIMINATI

Mamma e figlia: Soleil Sorge e Wendy Kay ELIMINATE

*al termine della seconda puntata Asia Argento ha dovuto abbandonare la gara per un infortunio al ginocchio. Vera Gemma si è quindi unita a Gennaro Lillio, eliminato poco prima, in una nuova coppia: I sopravvissuti.

Chi vincerà la nona tappa in programma oggi? Qualche coppia sarà eliminata o, nonostante l’ultimo posto, sarà graziata? Appuntamento a stasera, martedì 7 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 per le risposte sui concorrenti di Pechino Express 2020.

