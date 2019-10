Pechino Express 2020, le coppie di concorrenti in gara

Riparte Pechino Express. L’edizione 8 arriva nel 2020 e conterà su dieci concorrenti divisi in coppie. Arriva dal secondo canale della Rai la conferma dei dieci concorrenti (dopo le prime indiscrezioni) che partiranno per una nuova avventura.

La nuova edizione di Pechino Express verrà mandata in onda dopo il Festival di Sanremo 2020 (per evitare batoste negli ascolti) su Rai 2 e ancora una volta il programma sarà condotto da Costantino della Gherardesca.

A breve partiranno le prime riprese di Pechino Express, le coppie sono pronte per il nuovo viaggio che li porterà tra Thailandia, Cina e Corea.

Pechino Express 2020: chi sono le coppie in gara

Chi prenderà parte a questa nuova edizione di Pechino Express? Il programma di Rai 2 potrà contare su dieci concorrenti divisi in coppie.

Avremo I Gladiatori, composti dal duo Max Giusti e Marco Mazzocchi, Padre e Figlia coppia formata da Marco Berry e la figlia Ludovica, e Le figlie d’Arte, duo formato da Asia Argento e Vera Gemma.

E ancora, la nuova edizione di Pechino Express potrà contare sui Wedding Planner, cioè Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, Le Collegiali, duo formato da Nicole Rossi e Jennifer Poni, Gli Inseparabili, formato da Valerio e Fabrizio Salvatori, e Le Top, Ema Kovac e Dayane Mello.

Infine, vedremo in gara le coppie Mamma e Figlia, formata da Soleil Sorge e Wendy Kay, i Palermitani formati da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa e i Guaglioni, formati da Gennaro Lillio e Luciano Punzo.

Lo scorso anno, ha trionfato la coppia delle Signore della tv, composta da Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, popolari in tv e anche sui social.

Per l’edizione 2020, vedremo scendere in campo coppie miste, formate da personaggi celebri e non, che viaggeranno con lo zaino in spalla in Oriente e pochi soldi nelle tasche: il tutto mandato in onda su Rai 2. Chi porterà a casa la vittoria?