Pearl Harbor: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 5 novembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Pearl Harbor, film del 2001 prodotto e diretto da Michael Bay e scritto da Randall Wallace. Il film è una storia sentimentale ambientata durante l’attacco giapponese alla base di Pearl Harbor come il precedente Tora! Tora! Tora!, girato nel 1970. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1923 due bambini, Rafe McCawley e Danny Walker, giocano insieme nella parte posteriore di un vecchio biplano, fingendo di essere soldati che combattono i tedeschi nella prima guerra mondiale. Dopo che il padre di Rafe atterra con il suo biplano, Rafe e Danny si arrampicano in aereo e Rafe inizia a farlo volare accidentalmente, dando ai ragazzi la loro prima esperienza al volo. Rafe riesce a fermare l’aereo alla fine della pista, in seguito il padre di Danny rimprovera il figlio di perdere tempo insieme a Rafe. Rafe si ribella al padre di Danny e lo definisce “uno sporco tedesco”. Tuttavia il padre di Danny rivela che ha combattuto i tedeschi nella prima guerra mondiale nelle trincee in Francia e che prega che nessuno debba mai vedere quello che ha visto lui in guerra. Diciotto anni più tardi, nel gennaio del 1941, Danny e Rafe sono entrambi primi tenenti piloti sotto il comando del maggiore Jimmy Doolittle. Doolittle informa Rafe che è stato accettato nello Squadrone Eagle (una squadra RAF per piloti americani volontari durante la Battaglia di Inghilterra). Durante le visite di controllo a cui i soldati sono tenuti a sottoporsi, Rafe incontra un’infermiera di nome Evelyn, che si accorge della sua dislessia, ma dietro alle suppliche di Rafe decide di non togliergli il distintivo e gli assegna i 10/10 all’esame della vista. La sera stessa Rafe si presenta da Evelyn con una bottiglia di champagne per ringraziarla e la invita a festeggiare il fatto di essere “la sua eroina”. I due si baciano sulle scale dell’ospedale, iniziando quindi a frequentarsi. Successivamente passano una serata a ballare in una discoteca e poi fanno un giro nel porto di New York in una barca della polizia presa in prestito. A fine serata Rafe a malincuore rivela a Evelyn che è stato accettato nel Squadrone Eagle e che partirà il giorno successivo, promettendole di tornare.

Pearl Harbor: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Pearl Harbor, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Affleck: Rafe McCawley

Josh Hartnett: Danny Walker

Kate Beckinsale: Evelyn Johnson

Alec Baldwin: Jimmy Doolittle

Cuba Gooding Jr.: Doris Miller

Jon Voight: Franklin Delano Roosevelt

Colm Feore: Husband Kimmel

Mako: ammiraglio Isoroku Yamamoto

Jennifer Garner: Sandra

Jaime King: Betty Bayer

Catherine Kellner: Barbara

Sara Rue: Martha

Tom Sizemore: Earl Sistern

Matthew Davis: Joe

Ewen Bremner: Red Winkle

William Lee Scott: Billy Thompson

Michael Shannon: Gooz Wood

Leland Orser: maggiore Jackson

Cary-Hiroyuki Tagawa: Minoru Genda

Scott Wilson: generale George Marshall

Peter Firth: capitano Mervyn S. Bennion

Dan Aykroyd: capitano Thurman

Kim Coates: tenente Jack Richards

William Fichtner: padre di Danny Walker

Greg Zola: Anthony

Tomas Arana: Frank J. “Jack” Fletcher

Streaming e tv

Dove vedere Pearl Harbor in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.