Passengers: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Sky Cinema

Questa sera, 5 luglio 2023, in prima serata su Sky Cinema Uno va in onda Passengers, film del 2016 per la regia di Morten Tyldum alle ore 21.15. La pellicola, scritta da Jon Spaihts, vede come protagonisti Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Passengers film: trama

Durante un viaggio spaziale per raggiungere un nuovo pianeta, due passeggeri si svegliano 90 anni prima del previsto a causa di un guasto all’astronave. I due protagonisti, Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) devono convivere con l’idea di passare tutta la loro vita insieme a bordo della nave, mentre tutti gli altri passeggeri rimarranno a dormire per il tempo previsto. Jim e Aurora dispongono di tutti i comfort possibili e, dopo un iniziale momento di smarrimento, finiscono per innamorarsi l’uno dell’altra. Ben presto, però, vengono a conoscenza del fatto che l’astronave sulla quale stanno viaggiando è in avaria. La vita di 5000 passeggeri immersi nel sonno dipende dalle loro abilità. Riusciranno a salvarli?

Passengers film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Jennifer Lawrence – Aurora Lane

Chris Pratt – Jim Preston

Michael Sheen – Arthur

Laurence Fishburne – Gus Mancuso

Andy García – capitano Norris

Trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Dove vedere il film Passengers? La pellicola va in onda stasera – 5 luglio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.