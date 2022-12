Passaporto per la libertà: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata

Questa sera, venerdì 9 dicembre 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Passaporto per la libertà, miniserie televisiva drammatica brasiliana composta da tre puntate da due o tre episodi ciascuna. Creata da Mário Teixeira, la fiction è diretta da Jayme Monjardim ed ha come protagonisti Sophie Charlotte, Rodrigo Lombardi e Peter Ketnath. È liberamente ispirata al libro del 2011 Justa ‒ Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil della saggista Mônica Raisa Schpun, basato sulla vera storia della diplomatica brasiliana Aracy de Carvalho. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di oggi di Passaporto per la libertà.

Trama (anticipazioni), storia vera

Al ricevimento in onore di Goebbels, Helena viene fermata mentre sta per servire una bevanda avvelenata all’ospite d’onore. I nazisti la picchiano a morte e la impiccano senza neanche processarla; Aracy e Joao sono sempre più angosciati da quanto vedono accadere intorno a loro, e come se non bastasse Joao viene prelevato dalla Gestapo, che gli contesta le irregolarità commesse in seno al consolato. Il viceconsole riesce a fuggire: una volta tornato in sede, scopre che il consolato è stato bombardato e che Aracy e il console sono imprigionati all’interno di una stanza.

La Germania è in piena guerra e Aracy, per tutelare suo figlio, è costretta a farlo tornare in Brasile con sua madre. La città di Amburgo subisce pesanti bombardamenti e gli ebrei che vivono nel paese sono sempre più in difficoltà. Joao scopre, da un militare in congedo, che l’esercito tedesco intende sterminare tutti gli ebrei e colpisce anche bambini innocenti. Questo, unito al fatto che sempre più cittadini ebrei vengono deportati per andare nei campi di lavoro, spinge il viceconsole a rilasciare più visti possibile. Nel frattempo Aracy, per sdebitarsi con l’uomo che ha salvato suo figlio, è costretta a chiedere un favore a Zumkle.

Mentre la Germania mette nero su bianco l’atroce “soluzione finale” contro gli ebrei, Aracy e Joao affrontano la difficile vita in tempo di guerra e progettano un’operazione per portare Rudi oltre il confine, dove potrà unirsi alla Resistenza. Zumkle, sempre in preda alla sua ossessione per Aracy, organizza un’imboscata contro Joao credendo che sia lui a trasportare il fuggitivo, ma fallisce e fa una magra figura con il generale Heinz e con il collega Schaffer. Poco dopo, la rottura delle relazioni diplomatiche fra il Brasile e la Germania determina il trasferimento del personale del consolato a Baden-Baden, sotto la custodia dei tedeschi. Neanche queste angosciose circostanze, però, riescono a intaccare l’amore fra Aracy e Joao, e nel frattempo Zumkle va incontro a un destino che mai sarebbe riuscito a immaginare.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Passaporto per la libertà, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: